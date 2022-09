Zucca alla siciliana in agrodolce: ricetta veloce e saporita! Piacerà a tutti| (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Zucca alla siciliana è un piatto tipico palermitano. Rientra tra le cosiddette ricette povere, semplice e geniale, permetteva di conservare per più giorni l’ortaggio grazie all’agrodolce. La rivisitazione moderna di questa preparazione la vede protagonista di delicati e raffinati buffet sulle tavole imbandite per un aperitivo di classe. Non tralasciate poi le proprietà nutritive di questo alimento. A fronte di pochissime calorie, apporta un’elevata dose di caroteni, grazie ai quali il nostro corpo produce la vitamina A. In breve, è un antiossidante naturale che garantisce elasticità e tono alla pelle. Contiene anche potassio, calcio, sodio, fosforo e magnesio. Fornisce un’ottima quantità di aminoacidi, i mattoncini dei nostri muscoli. Infine, è diuretico e depurativo, insomma, rappresenta un vero e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 28 settembre 2022) Laè un piatto tipico palermitano. Rientra tra le cosiddette ricette povere, semplice e geniale, permetteva di conservare per più giorni l’ortaggio grazie all’. La rivisitazione moderna di questa preparazione la vede protagonista di delicati e raffinati buffet sulle tavole imbandite per un aperitivo di classe. Non tralasciate poi le proprietà nutritive di questo alimento. A fronte di pochissime calorie, apporta un’elevata dose di caroteni, grazie ai quali il nostro corpo produce la vitamina A. In breve, è un antiossidante naturale che garantisce elasticità e tonopelle. Contiene anche potassio, calcio, sodio, fosforo e magnesio. Fornisce un’ottima quantità di aminoacidi, i mattoncini dei nostri muscoli. Infine, è diuretico e depurativo, insomma, rappresenta un vero e ...

