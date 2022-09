Zhou Guanyu: l’accordo con l’Alfa Romeo è stato finalizzato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il pilota Cinese Zhou Guanyu si è visto rinnovare l’accordo con la squadra Svizzera dopo l’ottimo lavoro svolto in questa stagione al debutto nei precedenti Gran Premi. Guanyu ha convinto il Team Principal Vasseur per l’umiltà con cui si è approcciato alla squadra di Hinwil. Mancava solo l’annuncio ufficiale ed finalmente è arrivato alla vigilia del weekend di Singapore, tappa che riporta la Formula 1 in Asia. La squadra ha elogiato il ruolo del pilota Cinese, sottolineando la sua crescita in termini di performance e la volontà di stringere una forte collaborazione con Valtteri Bottas contribuendo così alla crescita del team. Yuki Tsunoda contratto: correrà ancora per il team AlphaTauri Zhou Guanyu: che cosa ha detto Frederic Vasseur? “Fin dal primo giorno di lavoro con la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il pilota Cinesesi è visto rinnovarecon la squadra Svizzera dopo l’ottimo lavoro svolto in questa stagione al debutto nei precedenti Gran Premi.ha convinto il Team Principal Vasseur per l’umiltà con cui si è approcciato alla squadra di Hinwil. Mancava solo l’annuncio ufficiale ed finalmente è arrivato alla vigilia del weekend di Singapore, tappa che riporta la Formula 1 in Asia. La squadra ha elogiato il ruolo del pilota Cinese, sottolineando la sua crescita in termini di performance e la volontà di stringere una forte collaborazione con Valtteri Bottas contribuendo così alla crescita del team. Yuki Tsunoda contratto: correrà ancora per il team AlphaTauri: che cosa ha detto Frederic Vasseur? “Fin dal primo giorno di lavoro con la ...

sportal_it : F1, Guanyu Zhou impaziente di continuare con l'Alfa Romeo - theshieldofspo1 : Guanyu Zhou commenta il rinnovo con #AlfaRomeo per il 2023. #TSOS // #Motorsport // #F1 - AntaniCardani : RT @EugeneAndHisAxe: Formula 1: Alfa Romeo conferma per 2023 il cinese Zhou Guanyu. Come reagirà il futuro governo di Giorgia Meloni? - EugeneAndHisAxe : Formula 1: Alfa Romeo conferma per 2023 il cinese Zhou Guanyu. Come reagirà il futuro governo di Giorgia Meloni? - doctorhoover : RT @News_Auto_cars: F1 – Guanyu Zhou correrà in Alfa Romeo anche nel 2023 -