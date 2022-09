ZenZero Osteria della Pizza tra le eccellenze d' Italia - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Si tratta dell'unico locale pisano a conquistare i tre spicchi del Gambero Rosso. Prestigioso riconoscimento per la pizzeria di Stefano Bonamici, Francesca Pardini e Gianna ...

Si tratta dell'unico locale pisano a conquistare i tre spicchi del Gambero Rosso. Prestigioso riconoscimento per la pizzeria di Stefano Bonamici, Francesca Pardini e Gianna Pavolini. 'Una conferma della qualità del lavoro che portiamo avanti con passione e sacrificio' commenta Stefano Bonamici, titolare di ZenZero della Piazza insieme a Francesca Pardini e Gianna Pavolini. Un riconoscimento prestigioso, quello ottenuto da ZenZero. Il locale pisano di via Lucchese è stato infatti inserito nella Guida Pizzerie d'Italia 2023 stilata dal Gambero Rosso ottenendo i tre spicchi.