Zen Book Festival, quattro giorni di eventi e incontri per la rinascita e il riscatto del quartiere a Nord di Palermo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un Festival di libri per ragazzi e ragazze allo Zen. Per quattro giorni il quartiere a Nord di Palermo ospiterà autori e illustratori delle più discusse novità editoriali italiane, presentazioni di libri, letture di albi illustrati e spettacoli teatrali. Da giovedì 29 settembre e fino a domenica 2 ottobre l’appuntamento con la terza edizione dello “Zen Book Festival” è tra i simboli della rinascita e del riscatto della Zona Espansione Nord come la biblioteca per ragazzi Giufà, l’associazione Zen Insieme e il giardino recuperato durante Manifesta nel 2018. “L’idea del Festival nasce principalmente dall’esistenza della biblioteca per ragazzi e ragazze Giufà – racconta Maria Romana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Undi libri per ragazzi e ragazze allo Zen. Perildiospiterà autori e illustratori delle più discusse novità editoriali italiane, presentazioni di libri, letture di albi illustrati e spettacoli teatrali. Da giovedì 29 settembre e fino a domenica 2 ottobre l’appuntamento con la terza edizione dello “Zen” è tra i simboli dellae deldella Zona Espansionecome la biblioteca per ragazzi Giufà, l’associazione Zen Insieme e il giardino recuperato durante Manifesta nel 2018. “L’idea delnasce principalmente dall’esistenza della biblioteca per ragazzi e ragazze Giufà – racconta Maria Romana ...

fattoquotidiano : Zen Book Festival, quattro giorni di eventi e incontri per la rinascita e il riscatto del quartiere a Nord di Paler… - SiciliaReporter : Palermo, libri: al via terza edizione “Zen Book Festival” a Palermo - sicilmedwebtv : Libri: al via terza edizione ''Zen Book Festival'' a Palermo - - AnsaSicilia : Libri: al via terza edizione 'Zen Book Festival' a Palermo. Dal 29 settembre all'1 ottobre la manifestazione per i… - telodogratis : Libri: al via terza edizione “Zen Book Festival” a Palermo -