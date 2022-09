Zakaria al Chelsea | la Juve sogna lo scambio

GoalItalia : Zakaria spiega il passaggio dalla Juve al Chelsea ??????? ?? - DiMarzio : .@ChelseaFC, le parole di #Zakaria sull'esperienza alla @juventusfc - nicola_gullace : @AzzoJacopo Si, infatti Zakaria neanche un minuto giocato al Chelsea, Arthur mandato nel Liverpool b, De Ligt panch… - Joshua4ita : RT @LittlePrinceCm8: Kulusevski riserva di Son e Richarlison. De Ligt riserva di Upamecano, e Akè in nazionale dove nelle due partite di qu… - LittlePrinceCm8 : Kulusevski riserva di Son e Richarlison. De Ligt riserva di Upamecano, e Akè in nazionale dove nelle due partite di… -

La Juventus negli ultimi giorni del Calciomercato estivo ha effettuato diverse cessioni importanti. In particolar modo quelle di Arthur Melo al Liverpool e Denisal, entrambi però non stanno raccogliendo minutaggio. Il brasiliano si sta allenando con la seconda squadra del Liverpool per recuperare la forma ideale, per quanto riguarda invece lo ...Perché dopo le critiche ricevute da de Ligt (Bayern Monaco),) e Ramsey (Nizza), adesso arrivano quelle di Dejan Kulusevski , talento svedese che in bianconero si era perso e che ...Intervista alla «Gazzetta dello Sport» dell’ex bianconero, ora al Tottenham, che prosegue il filone delle critiche al suo ex club sulla scia di De Ligt, Ramsey e Zakaria ...Intervistato dal portale svizzero Blick, Denis Zakaria ha parlato anche della sua esperienza alla Juve. CHELSEA - Sono felice di essere un calciatore e sto vive ...