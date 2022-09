Würstel contaminati, in Italia oltre 60 casi e 6 morti per listeria: ritirati anche i Wudy Aia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Wurstel contaminati da listeria, è allarme. Un allarme lanciato ormai qualche giorno fa, prima per annunciare solo la contaminazione ieri per ribadire che si trattava di contaminazione da questo specifico batterio che poteva portare vomito e febbre. Oggi purtroppo, a causa dei wurstel contaminati da listeria si contano i morti: sono 6. I casi registrati I casi registrati sono 61. La casa produttrice dei wurstel in questione aveva lanciato l’allarme invitando i consumatori a restituire i lotti “incriminati” o a cuocerli abbondantemente. Ora le autorità competenti stanno indagando e sono certi che i focolai da listeria si sono sviluppati in diverse regioni. I casi sembrano essere scaturiti da uno stabilimento veronese che produceva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Wurstelda, è allarme. Un allarme lanciato ormai qualche giorno fa, prima per annunciare solo la contaminazione ieri per ribadire che si trattava di contaminazione da questo specifico batterio che poteva portare vomito e febbre. Oggi purtroppo, a causa dei wursteldasi contano i: sono 6. Iregistrati Iregistrati sono 61. La casa produttrice dei wurstel in questione aveva lanciato l’allarme invitando i consumatori a restituire i lotti “incriminati” o a cuocerli abbondantemente. Ora le autorità competenti stanno indagando e sono certi che i focolai dasi sono sviluppati in diverse regioni. Isembrano essere scaturiti da uno stabilimento veronese che produceva ...

