Wta Parma 2022, Jasmine Paolini ai quarti di finale: battuta Cocciaretto nel derby (Di mercoledì 28 settembre 2022) Jasmine Paolini ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo Wta 250 di Parma, battendo in rimonta Elisabetta Cocciaretto nell’atteso derby italiano di secondo turno. La toscana si è imposta con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo due ore e 22 minuti di gioco e adesso si giocherà un posto in semifinale contro la montenegrina Danka Kovinic, capace di eliminare a sua volta in tre set la statunitense Sloane Stephens. WTA Parma 2022: IL TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV La cronaca – La partita inizia subito nel segno delle difficoltà al servizio, con break e controbreak in apertura e palla break sempre presente nei primi cinque giochi del match. Sia Paolini che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha conquistato l’accesso aididel torneo Wta 250 di, battendo in rimonta Elisabettanell’attesoitaliano di secondo turno. La toscana si è imposta con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo due ore e 22 minuti di gioco e adesso si giocherà un posto in semicontro la montenegrina Danka Kovinic, capace di eliminare a sua volta in tre set la statunitense Sloane Stephens. WTA: IL TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV La cronaca – La partita inizia subito nel segno delle difficoltà al servizio, con break e controbreak in apertura e palla break sempre presente nei primi cinque giochi del match. Siache ...

sportface2016 : #WTAParma Jasmine #Paolini accede ai quarti di finale dopo la vittoria su Elisabetta #Cocciaretto nel derby tutto a… - sportal_it : WTA Parma: Jasmine Paolini rimonta Elisabetta Cocciaretto e vola in quarti di finale - Tennis_Ita : WTA 250 Parma, Paolini rimonta Cocciaretto nel derby e conquista i quarti di finale - OA_Sport : Jasmine Paolini supera in concretezza Elisabetta Cocciaretto ed è ai quarti del torneo WTA di Parma - TENIPOcom : WTA 250 Parma - Clay (Second Round) Jasmine Paolini (ITA) def. Elisabetta Cocciaretto (ITA) 4-6 6-3 6-4 -