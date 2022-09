Woody Allen, Vittorio Storaro: "Il nuovo film? Ci saranno risate ma anche brividi" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Durante un'intervista del Corriere della Sera, Vittorio Storaro si è aperto a proposito del nuovo film di Woody Allen, rivelando che sarà ricco di 'risate ma anche di brividi'. Vittorio Storaro, il direttore della fotografia tre volte vincitore dell'Oscar, ha rilasciato un'intervista relativa al cinquantesimo film di Woody Allen, rivelando che quello che molti credevano fosse il titolo temporaneo della pellicola, Wasp 22, in realtà significa semplicemente Woody Allen Summer Project 2022. Questa è la quinta collaborazione per il talento nostrano e il leggendario regista statunitense e, alla domanda sul ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) Durante un'intervista del Corriere della Sera,si è aperto a proposito deldi, rivelando che sarà ricco di 'madi'., il direttore della fotografia tre volte vincitore dell'Oscar, ha rilasciato un'intervista relativa al cinquantesimodi, rivelando che quello che molti credevano fosse il titolo temporaneo della pellicola, Wasp 22, in realtà significa semplicementeSummer Project 2022. Questa è la quinta collaborazione per il talento nostrano e il leggendario regista statunitense e, alla domanda sul ...

AlessiaGuetti : Manifesti funebri e dichiarazioni d'amore ...il nuovo film di Woody Allen #chilhavisto - lowdyncn : La satira politica di Siani è un po' come i film di Woody Allen, fanno cagare - oIiviawiller : regista che amo no, vado molto in base ai film, ma non sono fan di woody allen - _Sibeling_ : io son sempre per il generale 'la colpa è di chi tradisce' ma sarei tranquilla a lasciar il mio uomo vicino a rober… - corradobamb : Momentaneamente in attesa. Di vincere alla lotteria, di imparare a fare il babà al rhum, di conoscere Woody Allen.… -