Wolfsburg, la panchina di Kovac è a rischio: la situazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Come riportato da Sport Bild, Niko Kovac rischia l'esonero a causa dei deludenti risultati ottenuti sulla panchina del Wolfsburg (è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Come riportato da Sport Bild, Nikorischia l'esonero a causa dei deludenti risultati ottenuti sulladel(è...

Bossebbasta2 : RT @Milestemplaris: @Bossebbasta2 @homer_mario Sono nati tutti in NL?????? Cioè, quegli altri hanno De Ligt e De Vrij in panchina e Botman ne… - Milestemplaris : @Bossebbasta2 @homer_mario Sono nati tutti in NL?????? Cioè, quegli altri hanno De Ligt e De Vrij in panchina e Botma… -