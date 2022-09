Whatsapp | le undici novità della settimana

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono benleufficiali riguardo: spicca il multi-dispositivo per i tablet Android. Tantissimesono in arrivo su, bensecondo il portale specializzato WABetaInfo. Tra queste ci sarebbe anche il multi-dispositivo per tablet Android: cosa sta succedendo sul servizio di messaggistica di Meta. Tutte lein arrivo sull’applicazione (via WebSource)Sono sempre tante lein arrivo su, che in questaha voluto introdurre ben 11 nuove funzioni. E’ stata quindi unaricca di impegni per il team di sviluppatori di Meta, che punta a rendere il servizio di messaggistica sempre innovativo ed all’avanguardia. Gli ...