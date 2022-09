Wartsila: azienda revoca procedura ma annuncia opposizione (Di mercoledì 28 settembre 2022) E' stata revocata ufficialmente dalla multinazionale finlandese la procedura di chiusura dello stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle (Trieste). La revoca è stata fatta in ottemperanza al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) E' statata ufficialmente dalla multinazionale finlandese ladi chiusura dello stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle (Trieste). Laè stata fatta in ottemperanza al ...

