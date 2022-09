Wanna: Alessandro Garramone in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) Appuntamento alle 17 con il Salotto Cinefilo di Movieplayer, l'ospite di oggi in live su Twitch è Alessandro Garramone, autore della discussa docuserie Netflix Wanna, su Wanna Marchi. L'autore della docuserie Netflix Wanna, Alessandro Garramone, sarà l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer, oggi in live su Twitch alle 17.00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, lo sceneggiatore racconterà la genesi di Wanna, serie di cui stanno parlando tutti sui socil e non solo, che ricostruisce l'ascesa e la caduta della televenditrice Wanna ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) Appuntamento alle 17 con ildi, l'ospite diinsu, autore della discussa docuserie Netflix, suMarchi. L'autore della docuserie Netflix, sarà l'ospite deldiinsualle 17.00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, lo sceneggiatore racconterà la genesi di, serie di cui stanno parlando tutti sui socil e non solo, che ricostruisce l'ascesa e la caduta della televenditrice...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Non potevo credere che la Marchi avesse iniziato la sua attività in un garage come Steve Jobs. Siamo andati sul posto a verif… - fanpage : “Non potevo credere che la Marchi avesse iniziato la sua attività in un garage come Steve Jobs. Siamo andati sul po… - settesere : Faenza, Alessandro Garramone ha realizzato per Netflix un’attesissima serie su Wanna Marchi #settesere #news - TheSerialist : RT @gabrieleimmirzi: #Wanna, una docuserie di Alessandro Garramone diretta da Nicola Prosatore e prodotta da me per @FremantleIT, è ora dis… - infoitcultura : La storia di Wanna Marchi sbarca su Netflix, a raccontarla l’autore imolese Alessandro Garramone -