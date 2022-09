Volley, Superlega 2022-2023: le favorite. Irrompe Piacenza sulle “fantastiche quattro” (Di mercoledì 28 settembre 2022) La quinta incomoda. Dopo anni di dominio delle “fantastiche quattro” Civitanova, Perugia, Modena, Trento, con pochissime variazioni sul tema (Monza due stagioni fa) la stagione di Superlega che prende il via potrebbe segnare una nuova era nella lotta alla conquista dello scudetto. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, dopo l’ennesimo mercato “faraonico” si preannuncia come grande protagonista della stagione e, se Lorenzo Bernardi riuscirà ad assemblare nel modo giusto gli ingranaggi dei meccanismi della squadra emiliana, potrebbe ero arrivare grosse sorprese sia in Regular Season che nella fase decisiva dei play-off. I Campioni d’Italia di Civitanova sono alle prese con un problema non da poco. Dopo l’addio di Simon, passato proprio a Piacenza, la squadra marchigiana sta faticando a completare l’ingaggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) La quinta incomoda. Dopo anni di dominio delle “” Civitanova, Perugia, Modena, Trento, con pochissime variazioni sul tema (Monza due stagioni fa) la stagione diche prende il via potrebbe segnare una nuova era nella lotta alla conquista dello scudetto. La Gas Sales Bluenergy, dopo l’ennesimo mercato “faraonico” si preannuncia come grande protagonista della stagione e, se Lorenzo Bernardi riuscirà ad assemblare nel modo giusto gli ingranaggi dei meccanismi della squadra emiliana, potrebbe ero arrivare grosse sorprese sia in Regular Season che nella fase decisiva dei play-off. I Campioni d’Italia di Civitanova sono alle prese con un problema non da poco. Dopo l’addio di Simon, passato proprio a, la squadra marchigiana sta faticando a completare l’ingaggio ...

