Volley, Mondiali femminili 2022: oltre un milione di telespettatori per Italia-Belgio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Crescono i dati tv per le Azzurre del Volley, impegnate ai Mondiali 2022. La sfida tra Italia e Belgio, andata in scena martedì 27 settembre, ha fatto registrare su Rai 2 901.000 spettatori con il 6.9% di share. Sono cresciuti anche i telespettatori su SKY: 149.000 con ben 445.000 contatti unici toccati, per un totale di circa 1.050.000 persone . SportFace.

