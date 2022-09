Volley | Mondiali femminili 2022 | Olanda e Polonia ancora a punteggio pieno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Prosegue senza intoppi il cammino dial Mondialedifemminile, che vede proprio queste due nazionali come padrone di casa. Nella terza giornata della prima fase, le Orange hanno superato Portorico in quattro set con ildi 23-25, 25-20, 25-16, 25-15. Dopo una falsa partenza, la maggior qualità delle padrone di casa ha fatto la differenza contro le portoricensi, che comunque restano a zero punti ma si confermano in possesso di alcune buonissime individualità. Chiudono a quota 16 punti tra le Orange Lohuis, Buijs e Daalderop, mentre Abercrombie è la miglior marcatrice con 18 punti che però servono a ben poco a Portorico. A Gdansk arriva invece la terza vittoria della, che si sbarazza facilmente della Corea del Sud con l’eloquente ...