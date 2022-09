Volley | Mondiali femminili 2022 | la Turchia piega la Repubblica Dominicana | prima vittoria per l’Argentina

(Di mercoledì 28 settembre 2022)sofferta e rocambolesca per lanella terza giornata della Pool B deidifemminile. A Gdansk le ragazze turche hanno infatti superato al tiebreak lacon i parziali di 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13. Karakurt è stata la trascinatrice con 29 punti, fondamentali per un successo che permette alladi salire in classifica avvicinando proprio la, a cui non bastano i 20 punti a testa di Martinez e Gonzalez. Entrambe le squadre torneranno in campo già domani: lacontro la Croazia, mentre lase la vedrà con la Polonia....

Il quarto set è una battaglia più di nervi che di gioco. Gli errori iniziano ad accumularsi tra le due squadre, consce dell'importanza della posta in palio. Il punteggio rimane in totale equilibrio ...L'Argentina ha battuto la Repubblica Ceca per 3 - 1 (25 - 20; 20 - 25; 25 - 22; 25 - 22) nello spareggio per il quarto posto del Gruppo D alle spalle di Cina, Brasile e Giappone. Nel corso della giornata di match dei Mondiali di Volley, l'Argentina ha sconfitto al quarto set la Repubblica Ceca ...