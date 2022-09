Volley femminile, Mondiali 2022: la Cina batte il Giappone nel big match, passeggiate di Brasile e Thailandia (Di mercoledì 28 settembre 2022) La sesta giornata dei Mondiali 2022 di Volley femminile si è aperta con tre partite. La Cina ha sconfitto il Giappone per 3-0 (28-26; 25-17; 29-27) nel big match: il derby asiatiaco è stato particolarmente tirato, con due set finiti ai vantaggi e una rimonta cinese dal 20-23 con annessa cancellazione di tre set-point nella terza frazione. Una scatenata Li Yingqing, autrice di 19 punti, è stata ben supportata dall’opposto Gong Xangyu (14) e dalle centrali Yuan Xinyu e Wang Yuanyuan (13 punti a testa, con 5 muri per la seconda). Alle nipponiche non sono bastate le 19 marcature di Arisa Inoue, solo sette sigilli per la capitana Sarina Koga. La Cina occupa il primo posto nella classifica della Pool D insieme al Brasile, con 3 vittorie in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) La sesta giornata deidisi è aperta con tre partite. Laha sconfitto ilper 3-0 (28-26; 25-17; 29-27) nel big: il derby asiatiaco è stato particolarmente tirato, con due set finiti ai vantaggi e una rimonta cinese dal 20-23 con annessa cancellazione di tre set-point nella terza frazione. Una scatenata Li Yingqing, autrice di 19 punti, è stata ben supportata dall’opposto Gong Xangyu (14) e dalle centrali Yuan Xinyu e Wang Yuanyuan (13 punti a testa, con 5 muri per la seconda). Alle nipponiche non sono bastate le 19 marcature di Arisa Inoue, solo sette sigilli per la capitana Sarina Koga. Laoccupa il primo posto nella classifica della Pool D insieme al, con 3 vittorie in ...

