Vlahovic rilancia: «Ho fame di vittorie e successi come la mia Serbia» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il centravanti della Juventus e della Serbia Dusan Vlahovic ha parlato a RTS dopo la vittoria della sua nazionale contro la Norvegia. Le sue parole Le dichiarazioni di Vlahovic: NAZIONALE – «Quando guardi le nostre partite dagli spalti o dalla televisione, puoi vedere che siamo uniti, che abbiamo questo in comune, abbiamo creato un gruppo di altissima qualità e tutti ci aiutiamo a completarsi a vicenda. Abbiamo sicuramente quella fame di vittorie e successi, e penso che questo dimostri che non è un caso che stiamo ottenendo questi risultati». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il centravanti della Juventus e dellaDusanha parlato a RTS dopo la vittoria della sua nazionale contro la Norvegia. Le sue parole Le dichiarazioni di: NAZIONALE – «Quando guardi le nostre partite dagli spalti o dalla televisione, puoi vedere che siamo uniti, che abbiamo questo in comune, abbiamo creato un gruppo di altissima qualità e tutti ci aiutiamo a completarsi a vicenda. Abbiamo sicuramente quelladi, e penso che questo dimostri che non è un caso che stiamo ottenendo questi risultati». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

Frances12925037 : RT @Edorsi53: La #Juve non è prigioniera di #Allegri. Dopo l'ultima ricapitalizzazione e il colpo #Vlahovic per #AAgnelli non ci sono altre… - LoprienoMattia : RT @Edorsi53: La #Juve non è prigioniera di #Allegri. Dopo l'ultima ricapitalizzazione e il colpo #Vlahovic per #AAgnelli non ci sono altre… - m_crosetti : RT @Edorsi53: La #Juve non è prigioniera di #Allegri. Dopo l'ultima ricapitalizzazione e il colpo #Vlahovic per #AAgnelli non ci sono altre… - sonostorie : RT @Edorsi53: La #Juve non è prigioniera di #Allegri. Dopo l'ultima ricapitalizzazione e il colpo #Vlahovic per #AAgnelli non ci sono altre… - ngigneGra : RT @Edorsi53: La #Juve non è prigioniera di #Allegri. Dopo l'ultima ricapitalizzazione e il colpo #Vlahovic per #AAgnelli non ci sono altre… -