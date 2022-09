Vittorio Feltri rivela: “Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non è finita” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non è finita tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, questa volta è Vittorio Feltri a svelare che la coppia non è poi così distante. Da un po’ di tempo le notizie di un ritorno di fiamma che riguarda Michelle Hunziker si alternano cambiando di volta in volta il protagonista maschile. Chi c’è accanto alla conduttrice e showgirl: Tomaso, Eros o Giovanni? Per molti nessuno dei tre, per i nostalgici c’è Eros Ramazzotti ma chi come Vittorio Feltri conosce bene la Hunziker e Trussardi sono loro che ci stanno riprovando. Il giornalista è responsabile del loro amore perché è stato lui a farli incontrare ed è stato lui in questi anni a vivere da vicino parte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non ètra, questa volta èa svelare che la coppia non è poi così distante. Da un po’ di tempo le notizie di un ritorno di fiamma che riguardasi alternano cambiando di volta in volta il protagonista maschile. Chi c’è accanto alla conduttrice e showgirl:, Eros o Giovanni? Per molti nessuno dei tre, per i nostalgici c’è Eros Ramazzotti ma chi comeconosce bene lasono loro che ci stanno riprovando. Il giornalista è responsabile del loro amore perché è stato lui a farli incontrare ed è stato lui in questi anni a vivere da vicino parte ...

