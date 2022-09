Virus misterioso si diffonde tra i bambini: 'Sintomi simili alla Polio'. Scatta l'allarme: cosa sappiamo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cresce l'allerta negli Stati Uniti per la diffusione dell'EnteroVirus D68 (EV - D68) tra i bambini. Un Virus che può causare pesanti Sintomi respiratori e una complicanza neurologica (la mielite ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cresce l'allerta negli Stati Uniti per la diffusione dell'EnteroD68 (EV - D68) tra i. Unche può causare pesantirespiratori e una complicanza neurologica (la mielite ...

leggoit : #virus misterioso si diffonde tra i bambini: «Sintomi simili alla Polio». Scatta l'allarme: cosa sappiamo - SILVIALUCISANO : Muore a 23 anni per un virus misterioso, era entrata in ospedale con febbre alta: il decesso in meno di un mese… - razorblack66 : IL MISTERO MISTERIOSO...?????????? @iosoioevoi - francobus100 : Muore a 23 anni per un virus misterioso, era entrata in ospedale con febbre alta: il decesso in meno di un mese… - leonzan75 : RT @ilgiornale: È morta in due settimane per un'infezione che ha raggiunto il cervello e tutti gli organi Elena Spironello, di appena 23 an… -