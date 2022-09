Villas-Boas rivela | «Il Tottenham voleva vendermi al PSG Non eravamo felici»

(Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ex tecnico di Porto eè stato intervistato dal The Telegraph e hato alcune curiosità sulla sua esperienza alla guida degli Spurs PSG – «L’offerta era sul tavolo. Daniel Levyper 15 milioni di sterline. Il PSG ovviamente nonpagare 15 milioni di sterline e c’erano molte cose che non andavano con il PSG, specialmente nel loro approccio. Ho deciso di restare, per amore del. Penso che ilvolesse che me ne andassi. Ci sono sempre dettagli. A quel tempo, nonl’uno con l’altro. Sono rimasto alper amore dele il...

napolista : Villas-Boas: «Ho visitato i bassifondi di Nuova Delhi, raccolgo cimeli. Ho deciso che farò lo scrittore» L’ex enfa… - Noctilux74 : @Mzucchiatti95 Un Villas Boas più abbronzato - aboutjklub : DA EVITARE: Stankovic, Petkovic, Villas-Boas, Di Francesco, Marcelino, Blanc, Setien, Benitez, Ševcenko, Solskjær,… - 2005Taddei : RT @VoceGiallorossa: ??? Accadde oggi - Pareggio contro l'Hellas Verona. L'esordio di Zaniolo al Bernabeu. Villas-Boas: 'Vicino alla Roma? N… -

L'ex enfant prodige della panchina al Telegraph: 'Con quello che ho da dire sul Chelsea posso farci un'autobiografia da primo posto in classifica' 'Andrevuole parlare'. Comincia così una lunghissima intervista del Telegraph all'ex Mourinho - bis. Il tecnico portoghese che ha arenato una carriera da enfant prodige tra Chelsea e al ...Nel novero dei possibili sostituti, però, troviamo proprio tre ex Inter come Claudio Ranieri, Andrée Paulo Sousa, tutti quotati a 33. Il messaggio è chiaro, anche dalle quote: per ...Andre Villas-Boas has revealed that Chelsea’s failure to sign Luka Modric from London rivals Tottenham left former owner Roman Abramovich ‘p****d off’.L’ex tecnico di Porto e Tottenham Villas Boas è stato intervistato dal The Telegraph e ha rivelato alcune curiosità sulla sua esperienza alla guida degli Spurs PSG – «L’offerta era sul tavolo. Daniel ...