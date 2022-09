Vietato non indossare il velo: le leggi iraniane sono sempre più severe (Di mercoledì 28 settembre 2022) È una vera e propria battaglia, fatta di colpi aspri, severi e mortali, quella che sta conducendo il governo iraniano contro quello che sembra diventato il suo nemico più grande: le donne. Eppure dall’altra parte loro non si arrendono. Non lo fanno neanche adesso che sanno bene quanto è caro il prezzo da pagare per esporsi in prima linea. Loro che hanno visto le violenze subite dalle compagne di battaglia, gli arresti e le morti, come quella di Mahsa Amini, la giovane 22enne morta sotto la custodia della polizia morale solo perché indossava male l’hijab, e Hadis Najafi, uccisa con sei colpi di proiettili mentre protestava per i diritti di tutte. Eppure la resilienza continua, a suon di Donna, vita e libertà. Uno slogan, un mantra, la ragione per vivere e sopravvivere soprattutto adesso che le leggi iraniane diventano sempre più ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 settembre 2022) È una vera e propria battaglia, fatta di colpi aspri, severi e mortali, quella che sta conducendo il governo iraniano contro quello che sembra diventato il suo nemico più grande: le donne. Eppure dall’altra parte loro non si arrendono. Non lo fanno neanche adesso che sanno bene quanto è caro il prezzo da pagare per esporsi in prima linea. Loro che hanno visto le violenze subite dalle compagne di battaglia, gli arresti e le morti, come quella di Mahsa Amini, la giovane 22enne morta sotto la custodia della polizia morale solo perché indossava male l’hijab, e Hadis Najafi, uccisa con sei colpi di proiettili mentre protestava per i diritti di tutte. Eppure la resilienza continua, a suon di Donna, vita e libertà. Uno slogan, un mantra, la ragione per vivere e sopravvivere soprattutto adesso che lediventanopiù ...

ladyonorato : @sten2it @pbecchi In Italia la Costituzione dice che l’Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle… - GiovaQuez : Markov (ex consigliere Putin): 'Alcuni russi stanno lasciando la Russia perché non è vietato farlo. In Ucraina c'è… - niccolab : @TiSpezza Possono tornare pure Canalis-Corvaglia, ma ormai la Velina non ha più senso in questo mondo woke con il f… - staplica : @Riccard26883521 @gogmayure @fjcaporlingua Guardi, io evito di dire che andrebbe vietato. Sto ricevendo solo insult… - Cantonella0957 : RT @ladyonorato: @sten2it @pbecchi In Italia la Costituzione dice che l’Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle contro… -