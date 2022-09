Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2022 ore 19:15 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Viabilità DEL 28 SETTEMBRE 2022 ORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INZIAMO DALL’A12 Roma CIVITAVECCHIA DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE Roma, CI SONO CODE TRA SANTA SEVERA E CERVETERI AL MOMENTO SI SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA. TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLE STRADE DEL TERRITORIO VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD FORI DISAGI POI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER LA VIA CASSIA E LA VIA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA VIA PRENESTINA SULLA A24 NEL TRATTO URBANO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022)DEL 28 SETTEMBREORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INZIAMO DALL’A12CIVITAVECCHIA DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE, CI SONO CODE TRA SANTA SEVERA E CERVETERI AL MOMENTO SI SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA. TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLE STRADE DEL TERRITORIO VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD FORI DISAGI POI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER LA VIA CASSIA E LA VIA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA VIA PRENESTINA SULLA A24 NEL TRATTO URBANO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN ...

