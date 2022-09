Verona | Verdi | «Qui per rinascere Obiettivo? Ricalcare la stagione di Bologna»

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Simone, centrocampista del Torino, ha parlato della nuovaai microfoni de La Gazzetta dello Sport Simone, centrocampista del, ha parlato della nuovaai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Spero proprio di sì, anzi ci credo. E’ stato un anno molto positivo finora, pieno di emozioni. Salerno è stato molto importante, ringrazio il club, mi ha dato modo di rilanciarmi e voglio continuare così. Scelta semplice, non ci ho pensato un attimo. Per le ultime stagioni che ha fatto e perché tutti quelli del mio ruolo che son venuti qui sono rinati. Quanto a me, quella di Zaccagni e Caprari è una eredità tosta». CIOFFI – «Buonissime, ha voglia di emergere e ha grandissima grinta. E’ una persona che crede molto nel lavoro che poi ...

OdeonZ__ : Verdi: 'Verona fa rinascere quelli nel mio ruolo. E io ci metterò la fantasia giusta' - Toro_News : ??| NEWS Le dichiarazioni di Simone #Verdi, giocatore del #Torino in prestito al #Verona - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Intervista a Simone Verdi: 'Verona fa rinascere quelli nel mio ruolo. E io ci metterò la fantasia giusta' #Hellas #SerieA… - HellasLive : #Verdi: “La sosta è arrivata a pennello. Con l’Udinese dovremo trovare il modo per fare punti. Voglio farmi comprar… - VELOSPORT1960 : -

Poi è arrivato il 2022, l'ottimo finale di stagione con la Salernitana, le nozze con Laura e ora il. Nella sede del club,osserva le maglie dei grandi che sono passati da qui e dice: "...Così Simone, trentenne attaccante delin prestito dal Torino, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "E' stato un inizio difficile, anche dovuto al calendario - spiega l'ex punta ...L'attaccante in prestito dal Torino: "Questo è il posto giusto, voglio ricreare la stagione di Bologna. Napoli Ecco perché andò male..." ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...