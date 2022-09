Ventura: «Napoli e Milan sono le realtà migliori. Inter e Juventus…» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Intervistato da L’Unione Sarda l’ex CT dell’Italia Ventura ha fatto i raggi X al campionato italiano: le sue parole L’OPINIONE – «Il Napoli con il Milan è la più bella realtà della Serie A, vedere giocare la squadra di Luciano Spalletti è un piacere. Complimenti a lui, non era facile inserire giocatori nuovi, di grande qualità in un contesto differente. Il Napoli è la migliore realtà del campionato, l’annata è buona, si è partiti col piede giusto anche se c’è l’incognita Mondiali. Le altre? La Juve è in grande difficoltà sul piano del gioco, l’Inter è in fase involutiva, sembra una squadra diversa da sei mesi fa, Simone Inzaghi dovrà lavorare moltissimo per ritrovare la ferocia». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)vistato da L’Unione Sarda l’ex CT dell’Italiaha fatto i raggi X al campionato italiano: le sue parole L’OPINIONE – «Ilcon ilè la più belladella Serie A, vedere giocare la squadra di Luciano Spalletti è un piacere. Complimenti a lui, non era facile inserire giocatori nuovi, di grande qualità in un contesto differente. Ilè la miglioredel campionato, l’annata è buona, si è partiti col piede giusto anche se c’è l’incognita Mondiali. Le altre? La Juve è in grande difficoltà sul piano del gioco, l’è in fase involutiva, sembra una squadra diversa da sei mesi fa, Simone Inzaghi dovrà lavorare moltissimo per ritrovare la ferocia». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

