Usa, l’uragano Ian diventa di categoria 4: venti forti e piogge torrenziali in Florida – Le immagini (Di mercoledì 28 settembre 2022) l’uragano Ian si è rafforzato fino a diventare una tempesta di categoria 4 “estremamente pericolosa”. Lo ha dichiarato il Centro nazionale uragani mentre si abbatteva sulla costa occidentale dello Stato americano della Florida sferzando il territorio con venti forti e piogge torrenziali. A Miami alcune immagini mostrano un tombino “esplodere” per la forza dell’acqua che si riversa in strada. “Gli esperti di uragani hanno scoperto che Ian si è rafforzato fino a diventare un uragano di categoria 4 estremamente pericoloso”, ha dichiarato l’NHC, aggiungendo che si prevede che la tempesta “causerà un’ondata di venti catastrofici e inondazioni”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022)Ian si è rafforzato fino are una tempesta di4 “estremamente pericolosa”. Lo ha dichiarato il Centro nazionale uragani mentre si abbatteva sulla costa occidentale dello Stato americano dellasferzando il territorio con. A Miami alcunemostrano un tombino “esplodere” per la forza dell’acqua che si riversa in strada. “Gli esperti di uragani hanno scoperto che Ian si è rafforzato fino are un uragano di4 estremamente pericoloso”, ha dichiarato l’NHC, aggiungendo che si prevede che la tempesta “causerà un’ondata dicatastrofici e inondazioni”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #USA: L'uragano #Ian si abbatte su Key West con la gente tra le onde che sommergono il molo per un selfie con l'#uragan… - DanieleDann1 : ?? #USA: L'uragano #Ian si abbatte su Key West con la gente tra le onde che sommergono il molo per un selfie con l'… - infoitscienza : Usa, l'uragano Ian ostacola la missione per il ritorno sulla Luna - horottoilvetro : RT @DanieleDann1: ?? #USA: Lunghe code di auto si sono formate in #Florida. Si tratta di persone che stanno evacuando l'area in vista dell'a… - infoitscienza : Usa, l'uragano Ian ostacola la missione per il ritorno sulla Luna -