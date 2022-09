Usa ed Europa stanno esaurendo le scorte di munizioni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Stati Uniti e Unione Europea stanno rapidamente esaurendo le scorte di munizionamento per via del sostegno militare offerto all’Ucraina nel suo sforzo di contrastare l’invasione russa. Il primo a lanciare l’allarme è stato Josep Borrell, alto rappresentate dell’Ue per gli affari esteri, quando a inizio settembre ha affermato che “le scorte militari della maggior parte InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 settembre 2022) Stati Uniti e Unione Europearapidamenteledi munizionamento per via del sostegno militare offerto all’Ucraina nel suo sforzo di contrastare l’invasione russa. Il primo a lanciare l’allarme è stato Josep Borrell, alto rappresentate dell’Ue per gli affari esteri, quando a inizio settembre ha affermato che “lemilitari della maggior parte InsideOver.

ladyonorato : Siamo passati dunque dalle sanzioni alle bombe in territorio europeo, a danni delle nostre infrastrutture energetic… - limesonline : ???Scrive oggi Lucio Caracciolo: 'Il nostro paese, che per quasi otto decenni ha goduto dei formidabili vantaggi de… - GiovaQuez : Medvedev: 'I generali idioti in pensione non hanno bisogno di spaventarci parlando di raid Nato in Crimea. I missil… - diegogscotti : RT @Baldini_G: Gli USA hanno dichiarato guerra all’Europa, ma diranno che sono stati i Russi #NordStream2 - AChierchini : RT @f_burla: Breve storia triste: le sanzioni che dovevano mettere in ginocchio la Russia stanno in realtà facendo fallire un'Europa che de… -