Uragano Ian | Cuba senza elettricità

L'Uragano Ian si è abbattuto su Cuba, lasciando l'intera isola senza elettricità. Ora si sta dirigendo verso la Florida. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha ordinato l'evacuazione a 2,5 milioni di persone.

Martedì gli abitanti di Cuba sono rimasti senza elettricità a causa del passaggio dell'uragano Ian, che ha provocato la morte di due persone, numerosi allagamenti e gravi danni a moltissimi edifici. L'uragano ha portato piogge intense e venti con raffiche fino a 195 chilometri orari. L'uragano «Ian» ha lasciato una scia di devastazione sull'isola di Cuba e ora sta puntando sulla Florida dove è già stato predisposto lo stato di emergenza.