Uomo chiamato alle armi da Putin: la moglie disperata uccide la figlia piccola e tenta il suicidio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una donna ha ucciso la figlia e ha provato a togliersi la vita dopo che il marito , Ramin Aliev, era stato mobilitato da Vladimir Putin per andare a combattere la guerra contro l'Ucraina. Pare che la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una donna ha ucciso lae ha provato a togliersi la vita dopo che il marito , Ramin Aliev, era stato mobilitato da Vladimirper andare a combattere la guerra contro l'Ucraina. Pare che la ...

UffiziGalleries : #21settembre 'Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: «… - EntropicBazaar : @TeaTeaser @CriticaScient @lameduck1960 @Dade_Maglio @MinutemanItaly @Mazingo44103015 @ilconterosso1… - scarletnwanda : Avete così tanta misoginia interiorizzata che vi permettete di trattare così una donna che ha subito violenza, per… - cerwood_ : ora che ho scoperto che il gioco di carte macchiaveli é chiamato così per nicolò machiavelli, che é stato un uomo m… - markred17 : RT @SergioCampanini: @lpatelmoyahoo È Persiano, una citazione di Saadi: Tu che sei indifferente alle pene degli altri, non meriti di essere… -