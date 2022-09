Uomini e Donne, Maria furiosa | “Così vi fate del male!”: rimprovero che fa tremare lo studio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Panico nello studio di Uomini e Donne, la situazione è fuori controllo: costretta ad intervenire anche Maria De Filippi Maria-De-Filippi (Witty tv)Parliamo del Trono over di Uomini e Donne e in particolare del rapporto ormai incrinato di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due si sono bloccati sui social quest’estate, rompendo del tutto ogni dialogo dopo una lunga telefonata. Colpo di scena a settembre quando è riniziato il programma: entrambi si sono presentati ancora una volta nel parterre. Riccardo ha ballato con Federica e Ida ha deciso di riaprire il rapporto con Alessandro. Riccardo a questo punto non ci ha visto più e nell’ultima puntata ha cercato di capire per quale motivo Ida si fosse dedicata ad Alessandro se poi invece ha sempre continuato a ripetere di ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Panico nellodi, la situazione è fuori controllo: costretta ad intervenire ancheDe Filippi-De-Filippi (Witty tv)Parliamo del Trono over die in particolare del rapporto ormai incrinato di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due si sono bloccati sui social quest’estate, rompendo del tutto ogni dialogo dopo una lunga telefonata. Colpo di scena a settembre quando è riniziato il programma: entrambi si sono presentati ancora una volta nel parterre. Riccardo ha ballato con Federica e Ida ha deciso di riaprire il rapporto con Alessandro. Riccardo a questo punto non ci ha visto più e nell’ultima puntata ha cercato di capire per quale motivo Ida si fosse dedicata ad Alessandro se poi invece ha sempre continuato a ripetere di ...

