Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 28/09/22 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Che vi devo dire, mi aspettavo del big trash dalla puntata odierna di Uomini e Donne ma anche stavolta sono rimasta discretamente delusa. Le prime battute tra Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua, con l’ex corteggiatrice che s’è rivolta alla dama dicendole con uno spiccato accento francese “non ce l’ho co te, sto a parlà con lui. Sei una donna adulta e giochi a fa la ragazzina, ma che te devo dì?“, mi han fatta sperare in extension che volavano e sangue che scorreva a fiumi, ma alla fine della fiera quello che è andato in onda oggi ci ha solo mostrato tutto ciò che di più sbagliato si possa fare in una relazione. Sì, lo so, sui social si sono schierati quasi tutti dalla parte della Rabbi quindi sono consapevole che il mio pensiero risulterà impopolare, ma per me hanno sbagliato ENTRAMBI. Anzi, tutti e tre, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Che vi devo dire, mi aspettavo del big trash dallaodierna dima anche stavolta sono rimasta discretamente delusa. Le prime battute tra Davide Donadei,ra Rabbi e Roberta Di Padua, con l’ex corteggiatrice che s’è rivolta alla dama dicendole con uno spiccato accento francese “non ce l’ho co te, sto a parlà con lui. Sei una donna adulta e giochi a fa la ragazzina, ma che te devo dì?“, mi han fatta sperare in extension che volavano e sangue che scorreva a fiumi, ma alla fine della fiera quello che è andato in onda oggi ci ha solo mostrato tutto ciò che di più sbagliato si possa fare in una relazione. Sì, lo so, sui social si sono schierati quasi tutti dalla parte della Rabbi quindi sono consapevole che il mio pensiero risulterà impopolare, ma per me hanno sbagliato ENTRAMBI. Anzi, tutti e tre, ...

