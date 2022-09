Una monarchia moderna e sempre più vicina al popolo. Per questo William e Kate faranno a meno di una solenne, e costosa, cerimonia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Con i britannici in preda a una delle crisi economiche più gravi della storia recente, William e Kate si stanno dimostrando particolarmente attenti nelle loro scelte. E per questo avrebbero già deciso di non ufficializzare i loro nuovi titoli di principe e principessa del Galles con la tradizionale, solenne e sontuosa cerimonia di investitura. William e Kate in Galles, 27 settembre 2022 (Getty Images) William e Kate non vogliono seguire l’esempio di Carlo Carlo fu protagonista dell’ultima cerimonia condotta in pompa magna nel luglio 1969. Organizzato nel suggestivo castello di Caernarfon, in Galles, l’evento si svolse in lingua inglese e gallese, di fronte a 4mila invitati illustri. La diretta televisiva fu seguita ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Con i britannici in preda a una delle crisi economiche più gravi della storia recente,si stanno dimostrando particolarmente attenti nelle loro scelte. E peravrebbero già deciso di non ufficializzare i loro nuovi titoli di principe e principessa del Galles con la tradizionale,e sontuosadi investitura.in Galles, 27 settembre 2022 (Getty Images)non vogliono seguire l’esempio di Carlo Carlo fu protagonista dell’ultimacondotta in pompa magna nel luglio 1969. Organizzato nel suggestivo castello di Caernarfon, in Galles, l’evento si svolse in lingua inglese e gallese, di fronte a 4mila invitati illustri. La diretta televisiva fu seguita ...

