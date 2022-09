“Una mattina mi son svegliato e ho trovato il vincitor”, Mario Giordano storpia “Bella Ciao” | VIDEO (Di mercoledì 28 settembre 2022) La prima puntata di “Fuori dal Coro” dopo il risultato delle elezioni Politiche si è aperta con la classica copertina di Mario Giordano. Il giornalista e conduttore ha deciso di “celebrare” la vittoria della coalizione di centrodestra, di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni modificando le parole di “Bella Ciao”, il canto della resistenza. E lo ha fatto sostituendo la parola “invasor” con “vincitor”. Tra pochissimo una nuova puntata di #Fuoridalcoro Ci siete? pic.twitter.com/QjCUhmMq4V — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) September 27, 2022 Mario Giordano storpia “Bella Ciao” per la vittoria di Meloni Lo stile è sempre lo stesso: telecamera principale puntata sul suo mezzobusto, parzialmente celato da un fac-simile ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) La prima puntata di “Fuori dal Coro” dopo il risultato delle elezioni Politiche si è aperta con la classica copertina di. Il giornalista e conduttore ha deciso di “celebrare” la vittoria della coalizione di centrodestra, di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni modificando le parole di “”, il canto della resistenza. E lo ha fatto sostituendo la parola “invasor” con “”. Tra pochissimo una nuova puntata di #Fuoridalcoro Ci siete? pic.twitter.com/QjCUhmMq4V — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) September 27, 2022” per la vittoria di Meloni Lo stile è sempre lo stesso: telecamera principale puntata sul suo mezzobusto, parzialmente celato da un fac-simile ...

