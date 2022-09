Una internazionale democristiana per il futuro dei Popolari Scrive Chiapello

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Un’analisi del voto politico italiano a caldo potrebbe partire dalle parole di Umberto Eco: “Democrazia non significa che la maggioranza ha ragione. Significa che la maggioranza ha diritto a governare”, tanto che i padri costituenti hanno sancito che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti della Costituzione: in democrazia e la politica ne ha bisogno, il valore del limite è assai importante e da riscoprire, come insegnava Mino Martinazzoli. Partire dal concetto di maggioranza è fondamentale perché la Repubblica Italiana, luogo esigente di esercizio della cittadinanza, è affetta da un male che si sta acuendo, vale a dire l’astensionismo che, di fatto, lascia ai meccanismi elettorali la costruzione delle maggioranze che non lo sono nella realtà del Paese, cosa che mantiene il popolo in un continuo stato di inquietudine e sensazione di non trovare mai rappresentanza ...