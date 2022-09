Un tifoso lancia in campo una banana: il brasiliano Richarlison sbotta | VIDEO (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un gesto da condannare si è verificato durante la partita amichevole tra Brasile e Tunisia. Per la cronaca la gara non è stata mai in discussione e si è conclusa sul netto di risultato di 5-1. Il Brasile passa in vantaggio con Raphinha, poi il pareggio di Montassar Talbi. La squadra di Tite dilaga con i gol di Richarlison, Neymar, ancora Raphinha e Pedro. La gara è salita alla ribalta anche per un gesto spiacevole. Si è verificato un episodio di razzismo da condannare, dopo il gol Richarlison è stata lanciata in campo una banana. Proprio il calciatore del Tottenham è stato durissimo: “ne parlavo con Firmino: penso che Dio non me lo abbia fatto vedere perché non so cosa avrei potuto fare nella foga del momento. Questo “tifoso” deve essere identificato e punito. È una situazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un gesto da condannare si è verificato durante la partita amichevole tra Brasile e Tunisia. Per la cronaca la gara non è stata mai in discussione e si è conclusa sul netto di risultato di 5-1. Il Brasile passa in vantaggio con Raphinha, poi il pareggio di Montassar Talbi. La squadra di Tite dilaga con i gol di, Neymar, ancora Raphinha e Pedro. La gara è salita alla ribalta anche per un gesto spiacevole. Si è verificato un episodio di razzismo da condannare, dopo il golè statata inuna. Proprio il calciatore del Tottenham è stato durissimo: “ne parlavo con Firmino: penso che Dio non me lo abbia fatto vedere perché non so cosa avrei potuto fare nella foga del momento. Questo “” deve essere identificato e punito. È una situazione ...

