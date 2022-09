“Un talento straordinario” | Lutto nel mondo delle serie tv: aveva solo 33 anni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una scomparsa improvvisa che ha provocato una forte commozione nel mondo delle serie TV. A soli 33 anni è infatti venuto a mancare Robert Cormier, attore originario di Toronto, famoso soprattutto per il personaggio di Finn Cotter interpretato nella serie drammatica Heartland. Stando a quanto emerso, Robert Cormier è deceduto nella giornata di venerdì, anche se L'articolo “Un talento straordinario” Lutto nel mondo delle serie tv: aveva solo 33 anni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una scomparsa improvvisa che ha provocato una forte commozione nelTV. A soli 33è infatti venuto a mancare Robert Cormier, attore originario di Toronto, famoso soprattutto per il personaggio di Finn Cotter interpretato nelladrammatica Heartland. Stando a quanto emerso, Robert Cormier è deceduto nella giornata di venerdì, anche se L'articolo “Unneltv:33NewNotizie.it.

