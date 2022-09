“Un nuovo uomo”. Ambra Angiolini scoperta, lui è un volto noto dello spettacolo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ambra Angiolini, beccata in dolce compagnia. La rottura da Max Allegri e tanto, tantissimo clamore mediatico sollevato sui motivi che avrebbero condotto al capolinea di coppia: dopo alcuni mesi, sembra che l’ex volto di Non è la Rai sia stata sorpresa dai paparazzi in compagnia di un uomo. nuovo amore per Ambra Angiolini? La notizia è giù sulla bocca di molti da quando i paparazzi del magazine settimanale Diva e Donna hanno reso pubbliche le foto di un incontro avvenuto tra il volto di X-Factor e un uomo. Il suo nome è Francesco Scianna. Leggi anche: “Perché è finita”. Alessia Marcuzzi, cosa c’è dietro la separazione dal marito con Paolo Calabresi nuovo amore per Ambra ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022), beccata in dolce compagnia. La rottura da Max Allegri e tanto, tantissimo clamore mediatico sollevato sui motivi che avrebbero condotto al capolinea di coppia: dopo alcuni mesi, sembra che l’exdi Non è la Rai sia stata sorpresa dai paparazzi in compagnia di unamore per? La notizia è giù sulla bocca di molti da quando i paparazzi del magazine settimanale Diva e Donna hanno reso pubbliche le foto di un incontro avvenuto tra ildi X-Factor e un. Il suo nome è Francesco Scianna. Leggi anche: “Perché è finita”. Alessia Marcuzzi, cosa c’è dietro la separazione dal marito con Paolo Calabresiamore per...

__pemberton : tralasciando il personaggio Meloni che fa ca**re, avremmo parlato del taglio dei capelli nuovo se avesse vinto un uomo? - lore_viga : L'uomo tornerà prima sulla Luna o entrerà prima nel nuovo stadio di S. Siro? - GiallistaIl : #News su #IlGiallista: INSEGUENDO L'UOMO NERO di #RichardChizmar, il nuovo romanzo della collana horror #Macabre d… - purposelili : Se mi dovessi di nuovo fidanzare con un uomo cishet in futuro uno così pure io per favore, anche se in realtà di pa… - simisimi1972 : Finché non si capirà che il problema non è la #Meloni ma un fronte di csx assente, disgregato ed affidato al nuovo… -