Un locale di Livorno: "Chi ha votato Meloni qui non lo vogliamo" (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Noi i soldi di chi l'ha votata», in riferimento a Giorgia Meloni , «non si vogliono. Siete gentilmente pregati di essere coerenti con il vostro voto e di non frequentare più il nostro baretto di...

