Ultime Notizie – Ucraina | Kiev | “Morti 58 150 soldati Russia”

Ucraina, Kiev: "Morti 58.150 soldati Russia" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ammonterebbero a 58.150 le perdite fra le fila della Russia dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 58.150 uomini, 2.312 carri armati, 4.889 mezzi corazzati, 1.381 sistemi d'artiglieria, 331 lanciarazzi multipli, 175 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 262 aerei, 224 elicotteri, 3.742 autoveicoli, 15 unità navali e 989 droni.

