Ultime Notizie – Ucraina | ambasciata Usa | “Americani lascino Russia immediatamente”

"I cittadini Americani non devono recarsi in Russia, e chi già vi si trova in viaggio o è residente dovrebbe partire immediatamente mentre rimangono disponibili limitate opzioni di voli commerciali". E' questo il 'security alert" pubblicato oggi sul suo sito dell'ambasciata di Washington a Mosca, in cui si avvisa come dopo che "il governo russo ha iniziato a mobilizzare i suoi cittadini nell'esercito a sostegno dell'invasione in Ucraina, la Russia potrebbe rifiutarsi di riconoscere la doppia cittadinanza per Americani, negare loro accesso all'assistenza consolare, impedire loro di lasciare la Russia e arruolare cittadini con doppia cittadinanza". Alert analogo è stato inviato dai governi di Bulgaria e Polonia che chiedono ai propri cittadini di ...

