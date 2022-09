Ultime Notizie – Spazio, Cristoforetti comandante della Iss: “Grazie all’Italia se sono qui” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “E’ un privilegio rappresentare l’Europa e l’Italia. Grazie davvero all’Italia e a tutte le italiane e a tutti gli italiani che mi hanno sempre supportata in questa missione”. A dirlo è stata l’astronauta italiana dell’Esa, Samantha Cristoforetti, ricevendo le ‘chiavi’ della Iss dal cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev, un gesto che dà inizio al ruolo di comandante della Iss di AstroSamantha. “E’ un privilegio e onore, se sono qui è Grazie a tutti le conquiste che l’Italia ha raggiunto in ambito spaziale” ha detto Samantha. Cristoforetti ha avuto su TikTok 50 milioni di like in una sinergia Esa-Asi sulla gestione del suo profilo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) “E’ un privilegio rappresentare l’Europa e l’Italia.davveroe a tutte le italiane e a tutti gli italiani che mi hanno sempre supportata in questa missione”. A dirlo è stata l’astronauta italiana dell’Esa, Samantha, ricevendo le ‘chiavi’Iss dal cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev, un gesto che dà inizio al ruolo diIss di AstroSamantha. “E’ un privilegio e onore, sequi èa tutti le conquiste che l’Italia ha raggiunto in ambito spaziale” ha detto Samantha.ha avuto su TikTok 50 milioni di like in una sinergia Esa-Asi sulla gestione del suo profilo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

