Ultime Notizie – Scontro Scurati-Libero | “Su di me attacco triviale e pericoloso” Feltri | “No | è libertà di stampa”

E' Scontro tra lo scrittore Antonio Scurati e 'Libero'. Dopo l'articolo comparso oggi in prima pagina sul quotidiano a firma del direttore Alessandro Sallusti che reca il titolo 'L'uomo di M', riferito allo stesso Scurati, è arrivata la dura reazione dello scrittore, raccolta dall'Adnkronos. "Non intendo replicare a quello che, mascherato dietro un banale gioco di parole, è né più né meno che un insulto volgare, percepibile da chiunque, del tutto chiaro nel suo significato", ha tuonato Scurati. Il pezzo di 'Libero' criticava un'intervista su Giorgia Meloni rilasciata dallo scrittore al giornale francese Le Dauphiné Libéré, in cui Scurati ha definito il partito della Meloni come "erede di Mussolini". "Sono sempre disponibile a un confronto di idee, anche e soprattutto ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - SAMelcogh : RT @casco_pod: CASCO EP. 24: SINGAPORE SLING Un back in the days nell’umido di Singapore con un fil rouge Vetteliano + le ultime notizie su… - bizcommunityit : Elezioni 2022, le ultime notizie | In giornata incontro Meloni-Salvini. Calenda: «Il #governo durerà poco,... -