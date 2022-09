Ultime Notizie Roma del 28-09-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 settembre 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione cresce la tensione per la guerra in Ucraina sala le stelle l’ambasciata statunitense in Russia chiede ai cittadini americani di lasciare immediatamente in paese lo stesso tipo di avvertimento è stato messo anche dalla Polonia e Bulgaria ai concittadini intanto per il portavoce del pulmino Per Coop sono accuse stupide quelle rivolte contro la Russia per l’attacco contro il gasdotto di Nord stream per stoffa sottolinea la necessità di indagare su quanto ha detto che non è chiaro quanto tempo sarà necessario per riparare i danni l’ipotesi che la Federazione Russa sia coinvolta nell’incidente sono semplicemente stupide ha proseguito affermando comunque che Queste accuse erano abbastanza prevedibili Quant’è la durata della guerra l’operazione militare ...