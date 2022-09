Ultime Notizie – Pil Italia, Nadef: nel 2023 cresce solo dello 0,6% (Di mercoledì 28 settembre 2022) Stime al ribasso del Pil per il 2023, con una crescita attesa dello 0,6%, in forte calo rispetto al 2,4% messo nero su bianco nell’aprile scorso. E’ questo il ‘numero’ messo nero su bianco sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, confermano fonti di governo al termine del Consiglio dei ministri che ha dato disco verde alla Nadaf. Per l’anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo aumenti del 3,3%, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del Def in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del pil nella seconda metà dell’anno Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Stime al ribasso del Pil per il, con una crescita attesa0,6%, in forte calo rispetto al 2,4% messo nero su bianco nell’aprile scorso. E’ questo il ‘numero’ messo nero su bianco sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, confermano fonti di governo al termine del Consiglio dei ministri che ha dato disco verde alla Nadaf. Per l’anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo aumenti del 3,3%, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del Def in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del pil nella seconda metà dell’anno Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

