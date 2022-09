Ultime Notizie – Napoli, insegnante trovato morto in scuola a Melito: ipotesi omicidio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il corpo senza vita di un insegnante è stato trovato ieri sera all’interno di una scuola media a Melito, in provincia di Napoli. L’insegnante, Marcello Toscano di 58 anni, era insegnante di sostegno nella scuola media ‘Marino Guarino’ e le sue ricerche erano partite alle 20 quando i familiari hanno lanciato l’allarme, non avendo più sue Notizie. Il corpo è stato trovato dai Carabinieri nel perimetro interno della scuola. Dai primi accertamenti pare che la morte sia riconducibile a un’aggressione con arma bianca, ma è un’ipotesi ancora da verificare. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, che hanno acquisito diverse immagini dalle telecamere presenti in zona. Adnkronos, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il corpo senza vita di unè statoieri sera all’interno di unamedia a, in provincia di. L’, Marcello Toscano di 58 anni, eradi sostegno nellamedia ‘Marino Guarino’ e le sue ricerche erano partite alle 20 quando i familiari hanno lanciato l’allarme, non avendo più sue. Il corpo è statodai Carabinieri nel perimetro interno della. Dai primi accertamenti pare che la morte sia riconducibile a un’aggressione con arma bianca, ma è un’ancora da verificare. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, che hanno acquisito diverse immagini dalle telecamere presenti in zona. Adnkronos, ...

