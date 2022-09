Ultime Notizie – Morte Bruno Arena dei Fichi d’India | il saluto dell’amico Max Cavallari

(Di mercoledì 28 settembre 2022) “Hai preso la Valigia con le parrucche … Adesso farai ridere i grandi lassù … Ti amo”. E’ il post condiviso da Maxsul profilo ufficiale deiper ladi. Sono molti i messaggi di cordoglio postati dai fan del comico e cabarettista deceduto oggi a 65 anni., che componeva iinsieme al collega, era lontano dalle scene da diverso tempo a causa di una malattia. Nel 2013,ebbe un’emorragia cerebrale che lo costrinse a un’operazione d’urgenza e a stare lontano dai riflettori. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - 2_crim : @Pietro_Otto @MrMagoo970 Ma non si era sempre negata l’esistenza di un’Agenda Draghi? ???? - Milannews24_com : La ultime su #Tonali -

Corriere della Sera

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo 'Era rimasta solo la bellezza e tu te la sei portata dietro come un sorriso ...nei panni di Marilyn Monroe Le...Tra sei giorni, il 4 ottobre, la Variante orientale al Prg e con essa il futuro del Centro direzionale sbarcheranno in Commissione urbanistica, la prima di quattro sedute - il presidente è Massimo ... Elezioni 2022, le ultime notizie | Calenda: «Il governo durerà poco, all’orizzonte una tempesta perfetta» AGI - È morto ieri sera a Firenze, all'età di 82 anni, Bruno Bolchi, ex centrocampista di Inter e Torino e da allenatore capace di conseguire quattro promozioni in Serie A con il 'Bari dei miracoli' ...(ANSA) - ROMA, 28 SET - Nel secondo trimestre 2022, il prezzo medio effettivo dei contratti rc auto è pari a 353 euro, in riduzione del 2,1% su base annua. E' quanto emerge dall'indagine Ivass sui ...