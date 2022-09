Ultime Notizie – Milano | bimba morta di stenti | madre in tribunale

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Alessia Pifferi, accusata dell’omicidio pluriaggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, è presente – in– per l’udienza dell’incidente probatorio che mira a ottenere risposte sul contenuto del biberon e su altri oggetti del piccola trovata senza vita lo scorso 20 luglio. La donna, scortata dagli agenti della polizia Penitenziaria e dai difensori, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D’Auria, è entrata nella stanza al settimo piano del gip Fabrizio Filice senza rilasciare dichiarazioni. L’udienza – sono presenti i pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro, titolari dell’inchiesta – serve a formalizzeranno il conferimento degli incarichi ai rispettivi consulenti per svolgere gli accertamenti tecnici “di natura biologica e chimico-forense sul materiale in sequestro”, tra cui il latte residuo trovato nel biberon che era ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 28 settembre - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Eu… - umbriajournal_ : Sergio Mattarella accenderà lampada votiva comuni d'Italia ad Assisi -

Corriere della Sera

... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Elezioni 2022, le ultime notizie | Calenda: «Il governo durerà poco, all’orizzonte una tempesta perfetta» La coppia aveva notato la presenza della pianta rampicante agli inizi degli anni '80, tentando in ogni modo di contenere la sua espansione ma la forza della natura si è rivelata indomabile e nel corso ...Mavenir, il Network Software Provider che sta costruendo il futuro delle reti con un software cloud-native eseguibile su qualsiasi cloud e in grado di trasformare le modalità di connessione del mondo, ...