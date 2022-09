Ultime Notizie – Governo, Antonelli (Accademia Lincei): “Meloni premier? Calcolato balzo Pil con più donne al potere” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “E’ la prima volta che – con Giorgia Meloni – ci sarebbe una donna presidente del Consiglio. E’ stato Calcolato che assicurando una politica che aumenti la presenza e la qualità della presenza femminile nel lavoro, nell’economia, nella ricerca e nella scuola, il Pil farebbe un sostanzioso balzo in avanti. Questo è avvenuto in tutti Paesi in cui si è fatta questa politica”. A rilevarlo, conversando con l’Adnkronos, è il presidente dell’Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli, che si unisce all’appello degli scienziati italiani chiedendo alla futura premier di “impostare una strategia per dare continuità ai fondi per la ricerca scientifica anche dopo il 2026, anno di scadenza del Pnrr“. “Senza ricerca l’economia italiana muore, senza una ristrutturazione profonda del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) “E’ la prima volta che – con Giorgia– ci sarebbe una donna presidente del Consiglio. E’ statoche assicurando una politica che aumenti la presenza e la qualità della presenza femminile nel lavoro, nell’economia, nella ricerca e nella scuola, il Pil farebbe un sostanziosoin avanti. Questo è avvenuto in tutti Paesi in cui si è fatta questa politica”. A rilevarlo, conversando con l’Adnkronos, è il presidente dell’dei, Roberto, che si unisce all’appello degli scienziati italiani chiedendo alla futuradi “impostare una strategia per dare continuità ai fondi per la ricerca scientifica anche dopo il 2026, anno di scadenza del Pnrr“. “Senza ricerca l’economia italiana muore, senza una ristrutturazione profonda del ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - CorriereCitta : Ostia, furto all’Ufficio Tecnico: sfondano il muro e rovistano nell’archivio per rubare documenti - gabrisorrenti : RT @DomaniGiornale: ?? Si sono chiusi ieri i referendum, non riconosciuti dall'occidente, per l'annessione alla #Russia di #Kherson, #Zapori… -