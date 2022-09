Ultime Notizie – Elezioni | Santoro | “Per la prima volta non ho votato | sofferenza indicibile”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 28 settembre 2022) “Non ho, faccio parte di quella parte della società che non ha. E’ lain vita mia, e per uno come me che ha il voto stampato come un tatuaggio sulla pelle è stata una”. Micheleè stato ospite di ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 dove ha presentato il suo ultimo libro ‘Non nel mio nome’. “È stato insopportabile anche per me non votare -ha specificatonel corso dell’intervista- però era il mio modo di manifestare una distanza da questa scissione che c’è tra l’élite e il popolo che alla fine porta la Meloni a vincere, perché la Meloni assomiglia di più a quelli che non votano rispetto alla leadership di sinistra fatta da persone che si ...