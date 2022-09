Ultime Notizie – Editoria, Moles: “Firmato Dpcm fondo straordinario 90 milioni” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Sottosegretario all’Editoria Senatore Giuseppe Moles ha appena Firmato il Dpcm per la ripartizione delle risorse del fondo straordinario per l’Editoria da 90 milioni per il 2022, provvedimento concertato con il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ed il ministro dell’Economia Daniele Franco con i quali è stato svolto un intenso e proficuo lavoro per individuare gli interventi più idonei. “Una misura – spiega Moles – che ho fortemente voluto e fatto inserire nell’ultima legge di bilancio contenente stanziamenti in favore del settore Editoriale sul quale l’intero governo ha scelto di investire. La ripartizione prevede, nel dettaglio, l’assegnazione di 15 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Sottosegretario all’Senatore Giuseppeha appenailper la ripartizione delle risorse delper l’da 90per il 2022, provvedimento concertato con il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ed il ministro dell’Economia Daniele Franco con i quali è stato svolto un intenso e proficuo lavoro per individuare gli interventi più idonei. “Una misura – spiega– che ho fortemente voluto e fatto inserire nell’ultima legge di bilancio contenente stanziamenti in favore del settorele sul quale l’intero governo ha scelto di investire. La ripartizione prevede, nel dettaglio, l’assegnazione di 15 ...

